Roma, consegnati più di 1000 kg di cibo alle organizzazioni per la tutela di cani e gatti – VIDEO

La Roma non lascia soli neanche gli animali. Nell’ambito della campagna ASSIEME, oggi il club giallorosso è tornato in azione per le strade della capitale. La mascotte Romolo ha infatti consegnato 1000 kg di cibo per cani e gatti a delle associzioni di volontariato a tutela degli animali. Come riporta il sito ufficiale del club, l’attività si è svolta in collaborazione con Monge ed Eukanuba, che hanno fornito i sacchi di mangime, e l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali che ha aiutato Roma Cares a individuare le organizzazioni attive sul territorio nella cura di cani e gatti randagi o abbandonati.

“Ringraziamo di cuore l’AS Roma che ancora una volta dimostra di essere in sintonia con il cuore generoso della sua città”, ha dichiarato Carla Rocchi, Presidente nazionale dell’ENPA. In questa emergenza Covid-19, i giallorossi hanno già donato agli ospedali della capitale otto ventilatori polmonari e otto letti di terapia intensiva, oltre a più di 70 mila mascherine, più di 11 mila flaconi di gel igienizzante e più di 32 mila paia di guanti a strutture sanitarie, case famiglia, parrocchie, addetti ai lavori della città e abitanti delle periferie.