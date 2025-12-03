Roma, confronto da urlo con l’anno scorso dopo 13 giornate. Male Lazio e Atalanta

L'ottimo inizio stagionale della Roma è sotto gli occhi di tutti, l'arrivo di Gasperini ha portato un grande entusiasmo nella piazza e nella squadra giallorossa consolidando le certezze già viste con Ranieri nella seconda metà dello scorso campionato come la solidità difensiva e aggiungendo gli elementi tipici del calcio del tecnico di Grugliasco come l'aggressività e il pressing a tutto campo. Sky Sport ha proposto sui suoi canali social il confronto con la classifica attuale e quella della passata stagione dopo 13 giornate, e la Roma vola: +14 punti rispetto al disastroso avvio dell'annata 2024-25, con De Rossi prima e soprattutto Juric poi in panchina. Stesso rendimento per il Como di Fabregas, bene anche il Milan (attuale capolista col Napoli) con un +9. Male, invece, Lazio e Atalanta: i biancocelesti fanno registrare un -10 rispetto all'anno scorso, i bergamaschi orfani di Gasp addirittura un -12. Crollo totale invece della Fiorentina, attualmente penultima con 22 punti in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso campionato.