Roma, conferme sulla seconda maglia 2026/27: ecco tutte le novità – FOTO

La prossima maglia da trasferta della Roma prende sempre più forma. Emergono nuove conferme sul kit away che i giallorossi indosseranno nella stagione 2026/27: una divisa dal forte richiamo storico, pensata per unire tradizione ed eleganza. Dopo le prime indiscrezioniemerse nei mesi scorsi, arrivano ulteriori dettagli sul completo da trasferta. La maglia sarà bianca, impreziosita da una banda orizzontale giallorossa sul petto e dallo storico stemma ispirato a quello utilizzato dal club tra il 1945 e il 1949. A completare il kit ci saranno pantaloncini e calzettoni anch’essi bianchi. Sui pantaloncini comparirà ancora il vecchio logo del dopoguerra, mentre i calzettoni presenteranno due strisce giallorosse accompagnate dal celebre simbolo 'ASR' e dal tradizionale trifoglio Adidas.