Roma, conclusa la fase 1 degli abbonamenti: 33.500 le tessere sottoscritte

Quest'oggi è terminata la prima fase degli abbonamenti per la prossima stagione della Roma. Dal 18 maggio, data di inizio ad oggi, sono 33.500 gli abbonamenti sottoscritti, di cui 13 mila nuovi abbonati. Era dalla stagione 2004/05 che il club giallorosso non raggiungeva quota 30 mila tessere e questo è solo l'inizio perché dalle 10 di lunedì 20 giugno, partirà la fase 2 nella quale però non sarà possibile acquistare un posto in Curva Sud centrale, già esaurita. Il 93,8% ha rinnovato l'abbonamento sottoscritto la scorsa stagione, a dimostrazione di quanto la voglia di stare vicino alla Roma non sia scemata affatto e il 37% ha scelto la formula "plus" promossa dal club che prevede la possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per tutte le partite tranne che per i big match, una prevendita dedicata per i match europei e per quelli di Coppa Italia, oltre che dei prezzi dedicati per l'acquisto di biglietti aggiuntivi. Nelle giornate di sabato e domenica, i tifosi potranno cambiare il posto scelto ma solo nello stesso settore e potranno farlo esclusivamente tramite l'app "Il Mio Posto".