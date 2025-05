Roma, conclave allenatore: Allegri in arrivo nella capitale, giallo Friedkin

Max Allegri è in arrivo a Roma, o addirittura forse è già arrivato ieri sera. Il che basta per accendere entusiasmi e confermare le voci degli ultimi giorni. Non è qui per il Conclave, ma per gli Internazionali di tennis al Foro Italico. Almeno ufficialmente, ma la sola presenza basta a riaccendere la questione allenatore. Anche perché in arrivo a Roma sono previsti anche i Friedkin che in questo momento esatto si trovano a Zurigo. Il loro arrivo sotto l'ombra del Cupolone è previsto nei prossimi giorni. Secondo il Tempo però lo sbarco del presidente texano nella capitale potrebbe avvenire già oggi, in anticipo di qualche giorno rispetto ai programmi iniziali. E questo cambierebbe lo scenario. Perché Allegri negli ultimi giorni si è avvicinato molto alla Roma con tanto di colloqui e sensazioni di gradimento reciproche. La corsa Champions è importante in questo senso, ma ancora di più lo sarebbe la concorrenza del Napoli. A meno che, appunto, i Friedkin non decidano di bruciare tutto e tutti sul tempo. Si prevede un giovedì di fumate, bianca o nera a San Pietro. Forse grigia o giallorossa a Trigoria.