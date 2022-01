Roma, Conceicao su Oliveira: “Ho fiducia del club, tra acquisti e cessioni”

Il tecnico del Porto sul possibile approdo del fantasista in giallorosso

Molto vicina l'operazione che porterebbe Sergio Oliveira del Porto a vestire la maglia della Roma. L'operazione da prestito di 1,5 milioni di euro più 15 per il riscatto è calda già da diverse ore. Nel frattempo, il tecnico del Porto Sergio Conceicao, ha parlato in conferenza stampa di questa e di altre operazioni del club. Queste le sue parole: “Ho molta fiducia in un presidente che ha 63 titoli calcistici per quanto riguarda la composizione della rosa, tra acquisti e cessioni della squadra”.