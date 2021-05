Roma, con Sarri possibile arrivo di un nuovo dirigente

Al tecnico piacerebbe avere una persona di fiducia all'interno della società

Maurizio Sarri sembra il favorito per la panchina della Roma nella prossima stagione. L'entourage del tecnico sta cercando di raggiungere l'accordo con Tiago Pinto, ma quella dell'ex Juve e Napoli potrebbe non essere l'unica new entry di spicco. Come riporta "La Gazzetta dello Sport", infatti, a Sarri piacerebbe avere anche un dirigente di fiducia all’interno della società, un uomo di calcio che conosca bene il campionato italiano e tutto ciò che gli gira intorno e che possa affiancare Pinto. Oltre alla rosa e allo staff tecnico, dunque, potrebbe essere ritoccata pure la struttura dirigenziale.