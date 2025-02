Roma, con Nelsson e Salah-Eddine arriva Gourna-Douath dal Salisburgo

Tre colpi in 24 ore. La Roma si scatena nell'ultimo giorno di mercato con l'arrivo di Victor Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douhat. Come riportato da Francesco Balzani su Leggo, tre acquisti che aiuteranno Ranieri in vista dei tanti impegni tra campionato e coppe. Iniziamo da Nelsson: arrivato dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10. Dopo lo sbarco a Fiumicino di Nelsson è stato il turno di Salah-Eddine. Sul filo di lana è arrivato l'accordo con la Roma per un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni. Sarà il vice Angelino. Il colpo a sorpresa è arrivato in serata: Gourna-Douhat. Il centrocampista 21 enne del Salisburgo (stesso agente di Farioli) arriva in prestito con diritto di riscatto. No al Fulham per Celik mentre il 3° portiere Marin si è accordato col Psg a parametro zero. I tre nuovi acquisti saranno a disposizione per la trasferta di domani a San Siro dove sarà anche l'occasione per accelerare il riscatto di Saelemaekers col Milan. Le notizie migliori arrivano sul fronte stadio. "Nel 2028 la Roma giocherà le sue partite a Pietralata", ha annunciato ieri il presidente della Serie A Simonelli a margine dell'assemblea di Lega. Conferme anche dal presidente Fifa Infantino e dal rieletto Gravina. A seguire l'ultimo tratto di iter del progetto per i Friedkin potrebbe essere Alessandro Antonello che ieri mattina si è congedato dall'Inter.