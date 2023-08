Roma, con Lukaku arriva Megan Thee Stallion: chi è la fidanzata di Big Rom

Il belga porta nella capitale anche la sua nuova compagna, anche se non ancora ufficiale: la star mondiale del rap che ha rubato il cuore dell'attaccante giallorosso

Romelu Lukaku è sbarcato ieri a Roma e con lui tutto il suo 'bagaglio' di esperienza, polemiche dopo un'estate rovente dal punto di vista del mercato, ma anche indiscrezioni di gossip. Insieme a lui, infatti, arriva pure la sua nuova fidanzata, Megan Thee Stallion. Un nome decisamente di grido sulla scena musicale mondiale, tra i rapper più importanti in questi ultimi anni. I due sono hanno partecipato insieme al matrimonio di Lautaro Martinez a fine maggio: è stata la loro prima uscita pubblica, che ovviamente ha scatenato il gossip. Anche se qualcuno l'aveva già avvistata all'Olimpico nella finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Di ufficialità non ce ne sono, ma ci sono ormai pochissimi dubbi sulla liaison tra i due. Megan Jovon Ruth Pete è il vero nome di 'Thee Stallion', letteralmente 'la stallona', termine molto poco elegante utilizzato in Texas - dove Megan è nata il 15 febbraio 1995 - per definire una donna particolarmente sexy. Fisico e curve mozzafiato, paladina della 'body positivity', è una delle artiste più influenti della scena rap globale. Nel 2019 si è presa la ribalta con il singolo 'Hot Girl Summer', insieme a Nicki Minaj e Ty Dolla Sign. Poi gli altri successi enormi di Savage (anche grazie al remix con Beyoncé, suo idolo di sempre) e WAP con Cardi B. Una serie di hit che l'hanno portata a vincere ben tre Grammy Awards e due MTV Video Music Awards. Su Instagram ha qualcosa come oltre 31 milioni di followers a cui si aggiungono i 7,5 su Twitter e i quasi 9 su Facebook. E su Spotify viaggia sulla media di più di 23 milioni di ascolti mensili. Insomma, una vera e propria star mondiale.

Megan Thee Stallion, chi è la fidanzata di Lukaku: dai successi rap al dramma con l'ex fidanzato Megan ha la musica nel sangue e nel destino, con la mamma - Holly Thomas - che di mestiere faceva proprio la rapper. È grazie a lei che c'è stato questo primo incontro, che però non le ha impedito di laurearsi in Amministrazione dei servizi sanitari alla Texas State University. Nel corso della sua carriera ha avuto poi modo anche di provare altre esperienze oltre alla musica, come il ruolo da attrice in 'She Hulk', ma anche produttrice grazie a un accordo con Netflix per la creazione di contenuti in esclusiva. Megan Thee Stallion non ha di certo paura di mostrarsi per com'è o passare inosservata, dal momento che i suoi look e i testi delle sue canzoni sono stati spesso additati come troppo 'espliciti'. La rapper 28enne è diventata una paladina di self-confidence e body positivity, simbolo di emancipazione e libertà attraverso la musica, grazie a cui "voglio far sapere al mondo quanto io sia sicura di me stessa, essere un buon esempio per le persone".

Circa tre anni fa, però, Megan ha attraverso il momento più duro della sua vita, insieme alla scomparsa - nel corso del tempo - dei due genitori. La rapper ha infatti trovato il coraggio di confessare di essere stata vittima del suo ex fidanzato Tory Lanez, che - come raccontato da lei - le ha sparato ai talloni. Megan aveva fatto sapere alcune settimane prima di essere finita in ospedale per farsi rimuovere dei proiettili, per poi tornare poco tempo dopo a spiegare l'episodio. Specificando che a esplodere i colpi di pistola era stato proprio il compagno Tory Lanez che ha ovviamente poi negato tutte le accuse. "Non l’ho detto subito alla polizia perché non volevo morire", ha raccontato. Una vicenda difficile che è finita poi con la condanna dell'ex compagno della rapper a oltre 10 anni di carcere. Anche se il danno psicologico è stato ovviamente enorme, come testimoniato dalle parole di Megan tempo dopo: “Non riesco a essere felice, non sono in grado di conversare con le persone a lungo, mi sento come se non volessi più far parte di questa Terra. Se avessi saputo che avrei dovuto sopportare tutto ciò avrei preferito mi avesse uccisa con quei colpi di pistola”. Poco tempo fa nella sua vita è entrato però proprio Romelu Lukaku, conosciuto grazie alla Roc Nation, l'agenzia di intrattenimento di proprietà di Jay-Z che cura gli interessi sia della cantante che del giocatore della Roma. Poco più di tre mesi fa i due festeggiavano insieme la Coppa Italia sul prato dell'Olimpico con la maglia dell'Inter, ora non vedono l'ora di farlo con quella giallorossa.