Roma, con la Samp non ci saranno Mancini, Ibanez e Kumbulla. Fuori anche Cristante

Dopo la sosta per le nazionali la Roma tornerà in campo il 2 aprile contro la Sampdoria allo stadio Olimpico. Mourinho avrà pochi difensori centrali a disposizione. Infatti nel derby è stato espulso Ibanez e non ci sarà per squalifica. Stessa sorte per Mancini che viene ammonito ed era diffidato. Assente anche Cristante, espulso dopo il triplice fischio dell'arbitro per un battibecco con Luca Pellegrini. Sarà ancora indisponibile Kumbulla. Il Giudice sportivo lo ha fermato per due turni dopo il calcio a Berardi nel precedente match col Sassuolo. Lo Special One avrà solo due difensori di ruolo: Smalling e Llorente.