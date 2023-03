Roma, con la Samp la difesa è da inventare: tutte le possibili soluzioni per Mourinho

Le due settimane di pausa per le nazionali, serviranno alla Roma per rimettere insieme i pezzi dopo il derby perso e soprattutto permetteranno a Mourinho di studiare un piano partita in vista della Sampdoria . Al ritorno in campo lo Special One dovrà risolvere un problema legato alle assenze nel pacchetto arretrato . Nella sfida contro i blucerchiati mancheranno infatti Mancini , Ibanez , Kumbulla (che sconterà la seconda giornata di squalifica) e Cristante . La difesa dunque sarà da inventare con Smalling e Llorente unici due difensori di ruolo .

Ritorno al passato o continuare con la difesa a 3

Per Mourinho una soluzione potrebbe essere tornare alla difesa a 4 con Celik a dare equilibrio sulla destra e uno tra Spinazzola e Zalewski sulla corsia opposta. Questo assetto tattico però non si vede dal 20 gennaio 2022 quando la Roma nel secondo tempo era riuscita a ribaltare il risultato con il Lecce in Coppa Italia. Più probabile dunque continuare con il solito modulo a 3 anche senza Cristante (spesso utilizzato da Fonseca al centro della difesa) e Karsdorp (unico terzino utilizzato a gara in corso come braccetto di destra) operato nuovamente al menisco. L'unico difensore in grado di poter giocare nella linea dei 3 con Smalling e Llorente è Celik che però non si vede dai 20 minuti contro il Verona (19 febbraio). Attenzione dunque ad un possibile inserimento di qualche Primavera che come detto da Guidi qualche settimana fa, ha cambiato modulo per "avvicinarsi a quello che fa la Prima Squadra, perché è giusto che se e quando i ragazzi vengono chiamati da mister Mourinho, abbiano le conoscenze che sono richieste". Occhio a Dimitrios Keramitsis, in panchina contro Sassuolo, Fiorentina, Lecce e Udinese e l'unico difensore del settore giovanile con una presenza in Serie A (nella passata stagione contro il Cagliari).