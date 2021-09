Roma, con il Verona la prima sconfitta stagionale (3-2). Pellegrini, che gol

Pellegrini apre il match, nella ripresa tris del Verona trascinato da Caprari. Prima sconfitta per Mou, i giallorossi restano a 9 punti

Ti aspetti El Shaarawy, e Mourinho invece sceglie Shomurodov. Con Mkhitaryan non al massimo e in panchina, tocca all’uzbeko giocare largo a sinistra. Nel Verona c’è l’esordio di Tudor, che sostituisce l’esonerato Di Francesco. Dopo le tre sconfitte consecutive, gli scaligeri partono subito forte per dimostrare la voglia di reagire. Pressing a tutto campo e grande densità. Simeone spaventa Rui Patricio con un gran tiro dalla distanza. La Roma risponde con Cristante, che rinnova la connection con Pellegrini e sugli sviluppi di un calcio di punizione colpisce la traversa. Il match è soprattutto fisico. Tanti duelli in mezzo al campo, poca tattica. Al 28’ Karsdorp regala un pallone a Lazovic, l’esterno gialloblù vola verso la porta e prova la conclusione ma non trova lo specchio. Graziata la Roma.

Nella ripresa il Verona parte ancora forte, come successo nel primo tempo. Stavolta il pressing dell’Hellas va a segno. Caprari scappa a sinistra e mette in mezzo, Mancini devia addosso a Rui Patricio che respinge al centro dell’area, sulla seconda palla si avventa Barak che non sbaglia e fa 1-1. Ma la doccia fredda per la Roma non è finita. Il passato torna e colpisce inesorabile. Al 54’ Caprari si accentra in area e tira, Mancini non riesce a chiudere, la palla si infila sul secondo palo. Un uno-due terrificante del Verona, che piega la Roma ma non la spezza. Il gol del pareggio arriva quasi immediato. A ispirare è ancora Pellegrini, che riceve sull’out di sinistra e mette in mezzo per Abraham, Ilic lo anticipa e insacca nella sua porta. Equilibrio ristabilito, ma per poco.