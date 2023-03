Roma con il fiato corto: solo il Napoli ha avuto più giocatori impiegati in Nazionale

Questa notte si sono definitivamente chiuse tutte le partite delle nazionali che hanno portato via energie alle squadre di Serie A per il rush finale del campionato. Tra le big del nostro campionato, la Roma e il Napoli sono le due squadre con più giocatori impegnati con le proprie rappresentative (13) tra maggiori e Under 21. I giocatori giallorossi in totale hanno collezionato 1339 minuti, una media di 103 minuti ognuno nelle due partite disputate. In questa classifica solo il Napoli è davanti con 1879 minuti giocati dai propri tesserati (una media di circa 145 minuti a testa). Seguono Milan (1122 minuti giocati da 11 nazionali), Atalanta (1064 minuti giocati da 10 nazionali) e l'Inter con 885 minuti disputati dagli 11 giocatori prestati alle varie nazionali. Oggi Mourinho ritroverà quasi tutti a Trigoria, da Pellegrini (ieri allenamento differenziato) a Rui Patricio (il più impiegato con 180 minuti disputati), ad eccezione di Dybala che tornerà a Roma solo domani mattina e molti di loro non potranno dirsi riposati dopo queste due settimane di pausa.