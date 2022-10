Roma, con Foti non si perde: dopo Spezia e Atalanta il vice di Mourinho batte l’Inter

I giallorossi con in panchina il vice dello Special One, non hanno mai assaporato il sapore della sconfitta in Serie A

Grazie ai gol di Dybala e Smalling, la Roma sbanca San Siro dopo cinque anni. I giallorossi con Salvatore Foti, il vice di Mourinho, in panchina non hanno mai perso in Serie A. Lo scorso anno lo Special One è stato assente in due occasioni contro Spezia e Atalanta, match terminati entrambi sul punteggio di 1-0 in favore della Roma. Alla prima senza il portoghese in questa stagione, Foti vince ancora. Questa volta una vittoria molto prestigiosa, a San Siro contro l'Inter, che proietta i giallorossi a -4 dalla vetta della classifica.