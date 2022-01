Milan-Roma, ecco il comunicato sul settore ospiti

La Roma chiarisce la sua posizione riguardo ai biglietti del settore ospiti di San Siro venduti ai propri tifosi prima delle restrizioni volute dal governo sulla capienza negli stadi

La Roma tramite un comunicato ufficiale chiarisce di non essere direttamente responsabile della gestione dell’evento Milan-Roma. Ogni decisione presa riguardo i biglietti venduti per il settore ospiti della partita di San Siro contro il Milan, prima delle nuove regole del governo sulla capienza negli stadi , verrà presa dalla società rossonera.

"In vista della sfida del 6 gennaio in casa del Milan, il settore ospiti di San Siro è stato riempito fino al limite di capienza inizialmente previsto del 75%. L’AS Roma ringrazia i tifosi giallorossi per l’ennesima dimostrazione di passione. Viste le numerose richieste pervenute, l’AS Roma informa di non essere direttamente responsabile della gestione dell’evento e pertanto si attendono da parte dell’AC Milan i dettagli circa le modalità d’accesso. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda al sito ufficiale acmilan.com e ai relativi contatti riportati".