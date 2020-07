Roma, come sarebbero le nuove maglie con lo sponsor Adidas – FOTO

Di pochi giorni fa la notizia della rescissione anticipata dell’accordo tra Nike e Roma: lo Swoosh non sarà più partner né sponsor tecnico del club capitolino. Nemmeno il tempo di smaltire la notizia che già è partito già il Totosponsor per le prossime stagioni (la Nike fornirà comunque tutto il materiale tecnico da gara, allenamento e casual nel 2020/2021): Adidas, Under Armour e New Balance tra i possibili marchi che andranno a vestire la Roma del futuro. Intanto Footy Headlines ha pubblicato alcuni prototipi di magliette stile Adidas, sia per le divise in casa che in trasferta.