È una Roma tutta in costruzione quella che sta venendo fuori in questi giorni. Massara ha già dato il suo saluto e, a breve, Tony D'Amico inizierà la sua avventura come nuovo ds della Roma. I cambiamenti, però, non finiscono qui. Lo staff che affiancherà Gasperini nella prossima stagione sta mutando seguendo anche le volontà del tecnico stesso. L'ultima novità, riporta Il Tempo, è l'ingresso di Alessandro Pilati come nuovo preparatore atletico. Dopo aver iniziato la sua carriera nelle giovanili della Lazio, ha avuto la sua prima esperienza nel Torino dal 2000 al 2004. Da quel momento in poi è stato uno dei fedelissimi all'interno dello staff del Genoa, lavorando anche con Gasperini. Ha lasciato il Grifone nel giugno del 2025 dopo quasi 20 anni e adesso è pronto a fare il salto in una big.

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Un ingresso fondamentale per lavorare in sintonia con il tecnico che punta con decisione sull'importanza della preparazione atletica. Uno dei marchi di fabbrica di Gasperini che ha permesso alla Roma di mantenere un livello fisico sopra la media anche nel rush finale, conquistando l'obiettivo Champions con un mese di maggio praticamente perfetto.