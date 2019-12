Roma, collaborazione con Bands FC: l’intero ricavato allo Sean Cox Rehabilitation Trust – FOTO

Nuova partnership per la Roma. Attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato la collaborazione con Bands FC, società inglese che si occupa della creazione di loghi. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per 11 cause benefiche grazie a una collezione di tishirt e felpe ispirate alla musica. Il ricavato per intero andrà allo Sean Cox Rehabilitation Trust, il fondo istituito per le cure da riservare al tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito negli sontri di due anni fa prima del match contro la Roma ad ‘Anfield’. Insieme al lancio della collaborazione sui social, è stata creata una playlist di 20 classici del Rock inglese.