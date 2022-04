Roma, col ragazzino Zalewski la difesa è di ferro: solo due gol incassati

L'esterno polacco si è preso la titolarità a suon di ottime giocate in fase offensiva e solidità quando si tratta di difendere. Spinazzola ora ha un erede

Nicola Zalewski si è preso la fascia sinistra della Roma a suon di prestazioni maiuscole e convincenti. Dalla parte del polacco ci sono anche i numeri che attestano una maggiore solidità difensiva da quando gioca titolare con Mourinho. Da quando il ragazzo di Tivoli si è impossessato della fascia sinistra, dopo le deludenti prestazioni di Vina e Maitland-Niles e il ritardo nel ritorno di Spinazzola, i giallorossi con lui in campo hanno subito appena due gol in campionato: Molina in Udinese-Roma e Insigne in Napoli-Roma. Entrambi su calcio piazzato e quindi con poche colpe del pupillo di Boniek. Da quel 19 febbraio giorno di Roma-Verona, Zalewski è sceso in campo per 505 minuti, e la Roma ha subito un gol ogni 252 minuti. I primi due gol dell’Hellas all'Olimpico erano arrivati con il polacco in panchina così come nella più recente rete di Radovanovic su calcio di punizione nel match contro la Salernitana. Zalewski ha sfruttato i passi falsi dei suoi compagni, per ritagliarsi un ruolo fondamentale all'interno della rosa di Mourinho, riuscendo ad abbinare qualità, essendo nato come esterno offensivo, e quantità. La preoccupazione principale sul suo impiego riguardava proprio la fase difensiva ma, dopo il derby nel quale è riuscito a fermare agevolmente un avversario ostico come Felipe Anderson, anche gli ultimi dubbi sul suo impiego come esterno in un centrocampo a cinque sono decaduti. La Roma dovrà ancora aspettare per avere a disposizione il miglior Spinazzola ma adesso gruppo squadra e tifosi, possono stare più tranquilli perché in quel ruolo è sbocciato un ragazzo che sta dando segnali più che incoraggianti.