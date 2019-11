Roma, il Parma interrompe la striscia di nove trasferte consecutive senza sconfitte in Serie A

La Roma perde a Parma e perde anche il terzo posto. Un risultato che interrompe la striscia positiva di nove trasferte consecutive senza sconfitte in Serie A: l’unica sconfitta stagionale era arrivata all’Olimpico (contro l’Atalanta), mentre l’altra fuori casa è stata giovedì in Europa League contro il Borussia Mönchengladbach. L’ultima volta che lontano da Roma i giallorossi erano usciti senza tre punti in campionato risale all’ultima partita con la Spal: a Ferrara finì 2-1 (con tante polemiche per un rigore assegnato ai padroni di casa per fallo di Jesus su Petagna). In panchina c’era Claudio Ranieri.