Roma, col Napoli riecco Di Bello: due vittorie e una sconfitta in questa stagione

Marco Di Bello è l’arbitro selezionato dall’Aia per arbitrare Napoli-Roma, in programma domenica alle 21.45 al San Paolo. Insieme a lui ci saranno Alassio e Tegoni nel ruolo di assistenti. Manganiello sarà il quarto uomo, mentre in sala Var Mazzoleni sarà affiancato da Longo.

Il bilancio di Di Bello con la Roma

Quando la Roma vede di Bello solitamente sorride. I giallorossi sono la squadra che il brindisino ha diretto più volte in carriera, ben sedici. In tredici occasioni i capitolini sono usciti vittoriosi, mentre è solo uno il pareggio e due le sconfitte. Una delle quali è arrivata quest’anno, contro il Torino, per 0-2 all’Olimpico lo scorso gennaio. Positivo anche il bilancio del Napoli, che in undici partite è uscito vincente nove volte.