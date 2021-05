Roma, col Manchester la squadra più anziana schierata in Europa League

La media della rosa che partirà dal primo minuto è infatti di 29 anni e 247 giorni

Contro il Manchester United, nella sfida di ritorno delle semifinali, Fonseca schiera una Roma rimaneggiata. Ai box tanti titolari, così in campo scende la squadra più anziana in una partita di Coppa UEFA o Europa League, scrive Opta. La media della rosa che partirà dal primo minuto è infatti di 29 anni e 247 giorni. Tanta esperienza per tentare un'impresa che sa di impossibile: fare 4 gol ai Red Devils senza subirne nemmeno uno, visto il 6-2 dell'andata. Una vera e propria crociata, che forse sarebbe stata quantomeno immaginabile se solo i giallorossi avessero avuto la rosa al completo: out Pau Lopez, Spinazzola, Veretout, Diawara, Villar e Carles Perez.