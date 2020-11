Roma-Cluj, un altro Friedkin allo stadio: insieme a Ryan c’è il fratello Danny – FOTO

New entry sulle tribune dell’Olimpico per la Roma. I giallorossi, in occasione della sfida di Europa League contro il Cluj, hanno ricevuto la visita di un’altra personalità d’eccezione: si tratta di Dan Friedkin Jr., primogenito del presidente romanista Dan Friedkin. “Danny”, come viene chiamato, è presente sugli spalti assieme al fratello Ryan Friedkin e al Chief Revenue Officer Francesco Calvo. A dimostrare, una volta di più, quanto la Roma per i nuovi proprietari sia un affare di famiglia.

CHI È DANNY FRIEDKIN – Primo dei quattro figli di Dan e Debra (oltre a Ryan ci sono Corbin e Savannah), Danny Friedkin si è diplomato con tanto di premio per l’eccellenza nelle materie scientifiche alla Kinkaid School, istituto di cui padre e madre risultano essere membri onorari. Ha conseguito invece la laurea alla prestigiosa Stanford University. Grande appassionato di caccia e golf, è coinvolto in prima persona in tante delle attività del Friedkin Group: occupato principalmente nel brand Toyota, è vicepresidente del fondo di investimento AFH Investments LLC ed ha lavorato come produttore al film “The Last Vermeer”, diretto proprio da Dan Friedkin. Danny risulta essere molto attivo, come tutto il resto della sua famiglia, anche nel ramo della beneficienza: assieme a fratelli e genitori fa parte infatti anche lui del Friedkin Group Conservation Found.