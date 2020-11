Roma-Cluj, si sblocca Mkhitaryan: primo gol stagionale per l’armeno

Prime gioie per Mkhitaryan, Ibanez e Mayoral. L’armeno porta in vantaggio la Roma nel match di Europa League contro il Cluj dopo un solo minuto, con un colpo di testa su bel cross dalla sinistra di Spinazzola. Ci sono volute ben 9 partite ufficiali in quest’annata prima di vedere l’armeno gonfiare la rete. Il digiuno dal gol durava da 4 mesi: era il 19 luglio scorso quando il fantasista giallorosso firmava il vantaggio provvisorio nel pareggio 2-2 contro l’Inter alla 34esima giornata di Serie A. Reduce da un avvio di stagione insolitamente impreciso sotto porta, Mkhitaryan però ha saputo contribuire in altro modo alla produzione offensiva della squadra di Fonseca. L’armeno infatti è già a quota quattro assist in campionato, che lo rendono leader della classifica relativa ai passaggi vincenti in Serie A.

Roger Ibanez regala il raddoppio alla Roma al 24esimo, su calcio d’angolo battuto da Veretout. Un altro colpo di testa e un altro debutto al gol. Il brasiliano si regala infatti la sua prima gioia in maglia giallorossa, coronando così il suo ottimo periodo di forma.

C’è finalmente spazio nel tabellino dei marcatori anche per Borja Mayoral, che fa centro alla sua terza presenza da titolare in Europa League. Lo spagnolo insacca col destro su assist di Bruno Peres, siglando così il 3-0 dopo soli 34 minuti di un primo tempo condotto in maniera magistrale dagli uomini di Fonseca.