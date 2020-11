Roma-Cluj, esordio con assist per Milanese

Esordio nel calcio che conta per Tommaso Milanese. Il gioiello della Primavera colleziona la sua prima presenza in maglia giallorossa contro il Cluj. E lo fa alla grandissima, regalando l’assist a Pedro per il gol del 5-0 con un bel passaggio in verticale. Il centrocampista classe 2002 corona così il sogno di esordire in prima squadra in una gara ufficiale: dopo un grande avvio di stagione con la squadra di Alberto De Rossi, condito da due reti e due assist, ha attirato su di sé le attenzioni di Paulo Fonseca. Il tecnico lo ha premiato, buttandolo nella mischia al 74esimo al posto di Cristante, e lui ha risposto presente. Milanese aveva strappato la prima convocazione settimana scorsa, quando era stato inserito in lista per il match contro il Cska Sofia.