Roma-Cluj: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria con la Fiorentina, la Roma si prepara ad affrontare il Cluj in Europa League, nel match valevole per la terza giornata del girone A. Fonseca e i suoi affrontano i romeni in un vero e proprio scontro diretto. Le due squadre infatti sono appaiate in testa alla classifica, entrambe a quattro punti dopo due partite. L’allenatore giallorosso punta quindi alla vittoria, dopo il deludente stop casalingo contro il Cska Sofia, per chiudere prima possibile il discorso qualificazione. Il portoghese si affiderà ancora al turnover visto in occasione dei precedenti impegni europei.

Roma-Cluj: le probabili formazioni

Fonseca ha sempre cercato risorse fresche da impiegare nei match di Europa League, e la sfida contro il Cluj non farà eccezione. Santon, Diawara, Calafiori e Mancini (squalificato) sono ancora out. Dunque il tecnico portoghese è intenzionato a regalare un’altra chance a Borja Mayoral, ancora alla ricerca del suo primo gol in giallorosso e visibilmente sottotono nelle precedenti occasioni che lo hanno visto partire dal primo minuto. Confermato portiere di coppa Pau Lopez. Dovrebbero tornare ad indossare la maglia da titolare i vari Kumbulla, Cristante, Bruno Peres e Carles Perez. Probabile turno di riposo per Dzeko, Pellegrini, Mkhitaryan e Smalling.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

CFR Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac.

Roma-Cluj: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Roma-Cluj sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.