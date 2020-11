Roma-Cluj, i convocati di Fonseca: out Carles Perez, ok Mirante e Karsdorp

Stasera si gioca Roma-Cluj. I giallorossi puntano a vincere per conquistare la vetta in solitaria del girone A di Europa League e mettere così una seria ipoteca sul passaggio del turno. Fonseca non potrà contare sugli infortunati Santon e Carles Perez. Ancora out Mancini che sconta l’ultima giornata di squalifica e tornerà disponibile dalla prossima. Ci sono Mirante e Karsdorp, che nella rifinitura di ieri avevano svolto lavoro differenziato. Di seguito la lista completa.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Boer

Difensori: Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Karsdorp

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zalewski, Milanese, Tripi

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Pedro, Mkhitaryan.