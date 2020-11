Roma-Cluj, Calafiori fa i complimenti a Milanese: “Bravo Tommasino, ti voglio bene” – FOTO

Riccardo Calafiori, amico e compagno di squadra di Tommaso Milanese, si è congratulato con il classe 2002 per il suo esordio in prima squadra, condito addirittura dall’assist per il gol del 5-0 di Pedro. Il centrocampista è entrato nel secondo tempo del match di Europa League contro il Cluj, subentrando a Cristante.

Calafiori, ancora out dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: “Bravo Tommasino, ti voglio bene“, questo il suo messaggio.