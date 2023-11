Roma Club Vulture, minacce in autostrada da un gruppo di ultras del Napoli

In viaggio da Melfi verso la Capitale per assistere alla sfida contro il Lecce. Messo in salvo lo striscione

Una brutta disavventura per il Roma Club Vulture durante il viaggio che porta alcuni soci da Melfi a Roma per aasistere alla gara di campionato contro il Lecce. "Mentre eravamo in viaggio per Roma per la partita alle 18 Roma - Lecce - scrivono alcuni componenti sul profilo social del Club - abbiamo incontrato un gruppo di ultras del Napoli vicino Teano che ci hanno minacciato e rubato questa bandiera del nostro club . Abbiamo consegnato la bandiera a questi ultras pericolosi che non hanno avuto neanche la minima pietà nonostante avessimo dei bambini a bordo. Messo in salvo lo striscione del nostro club che, anche oggi, come sempre, sarà sugli spalti a sostenere la nostra amata AS ROMA".