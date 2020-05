Roma Club Verona, donate 130 mascherine a un ospedale: l’applauso della società – FOTO

In questo periodo di grande difficoltà chiunque può fare la propria parte e qualsiasi aiuto può fare la differenza. Per questo il Roma Club Verona ha deciso di organizzare una raccolta fondi tra i soci per donare 130 mascherine ffp2 e due maschere integrali con filtri al Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico Borgo Roma di Verona. Un’iniziativa applaudita anche dallo stesso club giallorosso sui propri canali social. Nella giornata di ieri una delegazione del Roma Club Verona ‘Damiano Tommasi’, composta dal Presidente e dai soci Matteo Gulotta e Prof. Alessandro Esposito (Chirurgia del pancreas di Verona) hanno consegnato alla Direttrice e Primario del reparto Malattia Infettive Evelina Tacconelli, grande tifosa della Roma.