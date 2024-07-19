Classe mancina al servizio di Daniele De Rossi. Soulé è l’obiettivo numero 1 della Roma: la Juventus ha rifiutato la prima offerta da 25 milioni (bonus compresi) e per chiudere ne vuole circa 30. La trattativa va avanti e De Rossi spera di poter abbracciare l'ex Frosinone nelle prossime ore. L'argentino vuole trasferirsi nella Capitale e aumenterebbe la qualità, già alta, della batteria di attaccanti mancini della Roma. Dybala, amico di Matias, lo aspetta a Trigoria. Paulo, che domani si sposerà, tornerà il 23 luglio sperando di trovare Soulé per poter iniziare ad allenarsi insieme. Intanto scalpita anche Baldanzi. L'ex Empoli, arrivato lo scorso gennaio, ha finito la passata stagione con 0 gol in maglia giallorossa.

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Ha grande voglia di rivalsa, nel test amichevole contro il Latina ha colpito due pali e vuole mettersi in mostra. Lui è un altro con un sinistro niente male, ma nelle gerarchie parte dietro a Dybala e l'eventuale arrivo dell'esterno bianconero chiuderà ancora di più lo spazio a sua disposizione. Ad oggi non ci sono possibilità che possa andare via e si giocherà le sue chance. Le partite da giocare saranno tante tra campionato ed Europa League e Daniele De Rossi ha bisogno di una rosa folta.

Roma, De Rossi può studiare il 4-2-3-1 con Soulé, Dybala e Pellegrini

Difficile per ora ipotizzare il modulo che Daniele De Rossi vorrà utilizzare il prossimo anno. Contro il Latina ha puntato sul 4-2-3-1 con la coppia in mezzo al campo composta da Le Fée e. Questo assetto tattico, tanto caro a Spalletti, permetterebbe di schierare insieme Soulé e. L'ex Frosinone sulla fascia destra, mentre la Joya al centro dietro la punta. La Roma sta trattando con il Lille per David: destro naturale ma usa benissimo anche il sinistro. Sull'altra fascia le ali a disposizione di DDR sono El Shaarawy e Zalewski, con il secondo che resta in uscita. Può spuntare un nuovo ruolo per Lorenzo Pellegrini. Il capitano potrebbe giocare più spostato sulla sinistra, non a tutta fascia, come ha fatto con la Nazionale. Da non escludere l'utilizzo del 4-3-3, modulo quasi sempre utilizzato da De Rossi la scorsa stagione. In quel caso il numero 7 tornerebbe a centrocampo consulla destra, Dybala falso 9 eddall'altra parte.