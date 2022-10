Roma, Clamouroso a San Siro: Dybala e Smalling annientano l’Inter 2-1 – FOTO

La Joya e il gigante inglese regalano tre punti a Mourinho. La vittoria a San Siro mancava dal 2017. Giovedì la sfida col Betis

Daniele Aloisi

LaRoma rialza la testa dopo la sconfitta con l'Atalanta e vince contro l'Inter 1-2. Mourinho stupisce tutti all'inizio del match: Abraham finisce in panchine e torna dal 1' Dybala. La Roma non gioca un buon primo tempo e l'Inter passa in vantaggio con Dimarco al 30'. Ad inizio gara annullata una rete a Dzeko per fuorigioco. Dopo lo schiaffo iniziale i giallorossi iniziano a prendere campo e arriva il pareggio grazie alla 'Joya'. L'argentino mette a referto il suo quinto gol stagionale. Nella seconda frazione parte meglio la squadra di Inzaghi e Calhanoglu sfiora il gol su punizione. Ma è la Roma ad andare avanti grazie al colpo di testa di Smalling che sfrutta un ottimo cross di Pellegrini. I giallorossi passano a San Siro dopo 5 anni dall'ultima volta grazie alla rete dell'inglese e una magia di Dybala. Giovedì la sfida in Europa League contro il Betis.

Dybala risponde a Dimarco: 1-1 a fine primo tempo

Torna in campo la Roma dopo la pausa per le nazionali. Mourinho sorprende tutti lasciando in panchina Abraham. Torna Dybala dal 1'. A centrocampo la coppia Cristante-Matic. Partono meglio i nerazzurri con Lautaro che al terzo minuto sporca i guanti di Rui Patricio. Al 10' va in gol Dzeko che si gira bene su Ibanez e batte Rui Patricio con il destro. Massa viene richiamato dal Var e annulla la rete del bosniaco per fuorigioco. Al 23' buona occasione per Zaniolo che viene lanciato verso la porta da Pellegrini ma è leggermente lungo.

Arriva al 30' il vantaggio per l'Inter. Dimarco anticipa Celik e con il destro trova l'angolino destro, Rui Patricio tocca ma non basta. I giallorossi iniziano a prendere campo e al 39' arriva il gol del pareggio. Bella azione di Spinazzola che cambia lato per Dybala. La 'Joya' con il sinistro al volo piega le mani di Handanovic e mette a referto il quarto gol in campionato. Dopo un solo minuto di recupero finisce la prima frazione. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Decisivo Smalling: la Roma vince a San Siro

Inizia il secondo tempo senza cambi. Scendono in campo gli stessi 22 della prima frazione. Zaniolo è il primo ammonito della gara. Cartellino giallo evitabile per il numero 22 che ha buttato via il pallone a gioco fermo. A mezz'ora dal termine esce Dybala, cambio concordato per la Joya che non aveva 90' nelle gambe. Al suo posto entra Abraham.

Va vicinissimo al gol Calhanoglu che su calcio di punizione colpisce in pieno la traversa. Spingono ancora i nerazzurri, questa volta Asllani va a centimetri dal gol con un tiro di piatto che bacia il palo alla sinistra di Rui Patricio. Al 74' Smalling regala il vantaggio ai giallorossi. Ottimo stacco di testa dell'inglese che raccoglie un ottimo cross di Lorenzo Pellegrini. Il capitano abbandona il campo all'82' per far spazio a Camara. Abraham ha sul destro la palla per chiudere il match ma da buona posizione non riesce a centrare lo specchio della porta. Dopo 5' di recupero finisce la partita, la Roma torna a battere l'Inter a San Siro dopo 5 anni dall'ultima volta.

Inter-Roma 1-2: il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni (Gosens 81'); Dumfries (Bellanova 81'), Barella, Asllani (Mkhitaryan 78'), Calhanoglu (Correa 78'), Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Onana, Botis, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Darmian, Mkhitaryan, Gagliardini, Gosens, V. Carboni, Correa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini (Camara 82'); Zaniolo (Belotti 86'), Dybala (Abraham 59'). Allenatore: Foti (Mourinho squalificato). A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Bove, Celik, Camara, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy, Abraham.

Arbitro: Massa. Guardalinee: Passeri-Costanzo. Quarto uomo: Ghersini. Var: Mazzoleni. AVar: Longo.

Marcatori: Dimarco 30' (I), Dybala 39' (R), Smalling 74' (R)

Ammoniti: Zaniolo (R), Mancini (R), Smalling (R), Asllani (I), Correa (I), Gosens (I)