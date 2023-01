Roma, cinque titolari diffidati con vista Napoli: Mourinho studia alternative

Evitato il Napoli in Coppa Italia, c'è ancora la sfida di campionato al Maradona. Tra 11 giorni, infatti, Mourinho farà visita a Spalletti anche se rischia di presentarsi senza qualche titolare. Sono ben 5 i diffidati che affronteranno lo Spezia con il pesante rischio di un giallo che gli farebbe saltare il big match. Si tratta di Smalling, Mancini, Celik, Cristante e Zaniolo. Nomi pesanti. Per questo Mou domenica potrebbe risparmiarne qualcuno. In difesa potrebbe giocare di nuovo Kumbulla al posto di uno dei due centrali (tornerà Ibanez dopo la squalifica). A centrocampo probabile turno di stop per Cristante che sarà sostituito da uno tra Matic e Tahirovic così come a destra potrebbe giocare di nuovo Zalewski con uno tra Spinazzola ed El Shaarawy a sinistra. In attacco Zaniolo rischia il posto a prescindere.