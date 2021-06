Roma, Chris Smalling investe sulla carne vegetale di Heura Foods

Il difensore giallorosso investe nella campagna di equity crowdfunding lanciata dalla società spagnola: "Rispecchiano la mia missione"

Redazione

Chris Smalling è sceso in campo per sostenere il progetto di Heura Foods, una start-up spagnola di carne vegetale. Il difensore giallorosso, che da cinque anni segue una rigorosa dieta vegana ed è molto attivo sui social in tema healthy food, ha deciso di prendere parte alla prima campagna di equity crowdfunding lanciata dalla società. "La missione di Heura per il cambiamento rispecchia esattamente la mia missione personale", ha dichiarato Smalling. "Loro si spingono oltre al brand perché vogliono lasciare un'impronta sul modo in cui le persone pensano alle diete a base vegetale e al benessere degli animali, oltre a realizzare prodotti incredibili. Siamo entrambi molto impegnati nel creare un impatto positivo, quindi appena ho avuto l'opportunità di investire nell'azienda, ho colto subito l'occasione al volo!"

Nata a Barcellona nel 2017 dai due attivisti Marc Coloma e Bernat Añaños, Heura è diventata in poco tempo una delle aziende del settore a più rapida crescita con una distribuzione dei suoi prodotti in oltre 4.000 punti vendita tra Europa, Asia, Nord e Sud America. A febbraio 2021 la società ha fatto il suo ingresso anche in Italia, in un mercato che dimostra una rapidissima crescita.

“Siamo molto contenti che un atleta del calibro di Chris Smalling creda nel nostro progetto e abbia scelto di farne parte", ha commentato Marc Coloma. "Ci inorgoglisce soprattutto, il fatto che la sua scelta sia mossa da una condivisione dei nostri valori e non solamente dalla bontà dei nostri prodotti. Sono sempre più numerose le ricerche che dimostrano come la produzione e il consumo di carne animale non siano più sostenibili né da un punto di vista etico né ambientale ed è importante rendere tutti consapevoli della necessità di cambiare la propria dieta alimentare ora. Siamo certi che grazie all’impegno e alla dedizione che mette nella causa, riuscirà a essere di ispirazione e far comprendere al grande pubblico, l’importanza di una dieta a base vegetale per il futuro del pianeta”. Il difensore giallorosso si aggiunge ai numerosi atleti che hanno già inserito la carne Heura nel proprio regime alimentare, in virtù delle sue ottime capacità nutrizionali: tra questi, Ter Stegen, Saul Níguez, Aaron Ñíguez e Sergi Roberto.