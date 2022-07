Roma, choc Darboe: lesione al crociato del ginocchio destro

Ebrima Darboe inizia nel peggiore dei modi la stagione. Il centrocampista della Roma è dovuto uscire dal campo nell’amichevole contro la Portimonense per un problema al ginocchio che subito aveva fatto spaventare tutti. Come riporta il Tempo la diagnosi successiva agli esami strumentali effettuati una volta tornato in Italia non ha fatto altro che confermare i timori dei primi minuti: c’è una lesione del legamento crociato del ginocchio destro e sarà necessario un intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer per risolvere il problema.

Darboe ha subito il grave infortunio per un contrasto con Sapara, franato addosso al mediano giallorosso, una dinamica che ha fatto scattare immediatamente l’allerta nella testa di José Mourinho, corso in campo per sincerarsi delle condizioni del suo giocatore. Un duro colpo per Darboe, che insieme al suo procuratore si stava guardando intorno per trovare una squadra che gli desse il giusto minutaggio per continuare il percorso di crescita. La trattativa con il Lille - confermata da entrambi i club - si era impantanata e c’erano state alcune richieste da altre società, ma ora, alla luce del grave incidente al ginocchio, non è più tempo di pensare alle sirene di calciomercato. Il centrocampista resterà ai box almeno fino alla ripresa del campionato a gennaio.