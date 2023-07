Roma, chi è Mannini: l’ultimo bambino di Mourinho che si allena già con i grandi

Jolly di centrocampo e grinta da vendere: chi è Mattia Mannini

Dopo gli impegni con l'under 17, l'under 18 e la Primavera di Guidi, per Mattia Mannini è arrivato anche il momento del salto con i grandi. Il nativo di Sarzana (Liguria), è un jolly di centrocampo in grado di interpretare più ruoli anche sulle corsie esterne. Ha bruciato le tappe in tutta la sua carriera, giocando spesso sotto età, tanto che nel 2022 è stato anche chiamato da Roberto Mancini per uno stage a Coverciano. La Roma ha da subito riconosciuto il suo talento e lo scorso dicembre gli ha fatto firmare il suo primo contratto da professionista. In stagione ha vinto da protagonista lo scudetto con l'Under 17 servendo l'assist per il gol decisivo di Nardozi, ha giocato (sempre da sotto età) con la Primavera togliendosi anche la soddisfazione del gol (nel primo e ultimo turno dei playoff contro la Fiorentina). A maggio ha invece partecipato all'Europeo Under 17 uscendo però ai gironi nonostante un impatto da 2 gol e un assist in tre partite giocate. Dopo Zalewski, Bove, Volpato, Missori, Faticanti, Pisilli e Pagano, Mourinho ha scelto anche il suo nuovo "bambino" da lanciare nel calcio dei grandi.