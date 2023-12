Roma, chi è Mannini: l’ennesimo giovane lanciato da Mourinho contro lo Sheriff

Mattia Mannini, classe 2006, ha esordito con la maglia della Roma nei minuti finali della sfida dell’Olimpico contro lo Sheriff. Il giovane centrocampista era già stato convocato con la prima squadra nella partita di andata in Moldavia. Al 85’ della sfida di Europa League ha sostituito Nicola Zalewski. Nativo di Sarzana è sempre stato considerato, anche dal mister Guidi della primavera, un jolly di centrocampo e ha spesso giocato sotto età richiamando anche l’attenzione dell’ex CT della nazionale italiana Roberto Mancini. Nel 2022 lo convocò per uno stage a Coverciano insieme ad altri giovani promesse del calcio italiano. Lo scorso dicembre ha firmato il primo contratto da professionista con i giallorossi e nel suo palmares vanta sia una partecipazione all’Europeo under 17, che uno scudetto sempre della stessa categoria. Mourinho ha deciso di lanciare l’ennesimo talento proveniente dalle giovanili.