Roma, chi è Alessandro Romano: il mediano classe 2006 convocato per il Bologna

Perno del centrocampo di Falsini, ora la prima chiamata con i "grandi"

Romano è nel giro delle giovanili della Roma dal 2022, anno in cui è stato prelevato dal Winterthur FC. Nella passata stagione con la Primavera, con Guidi in panchina, il classe 2006 svizzero ha collezionato 20 presenze segnando anche due reti a 17 anni. Oggi Romano è un titolarissimo dei baby-giallorossi ed è molto stimato da mister Falsini che, eccezion fatta per il periodo in cui il ragazzo è rimasto ai box per infortunio, ha deciso di schierarlo di fronte alla difesa nel suo 4-3-2-1. Il 18enne può agire come vertice basso in un centrocampo a tre ma anche in una mediana a due, con un compagno che ne completi le caratteristiche. Dotato di un fisico statuario, Romano è bravo in fase di palleggio e ha dimostrato di avere un'ottima visione di gioco. Mancino di piede, il classe 2006 nel giro della Nazionale svizzera (di cui ha indossato anche la fascia di capitano) si sa destreggiare anche con il destro. Prezioso in fase difensiva e offensiva, quest'anno nelle 10 gare in cui era a disposizione ha trovato la via del gol una sola volta (giocando da mediano): l'eurogol che ha deciso il derby contro la Lazio lo scorso settembre. "Quando abbiamo bisogno di qualche ragazzo della Primavera li chiediamo", aveva affermato ieri Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Bologna in merito alla coperta corta a centrocampo. E' sicuramente sarà stato così.