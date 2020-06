Roma, check ok per Zaniolo: migliorano le capacità respiratorie

“Altre due o tre settimane e torno” oppure “Adesso farò i buchi in campo”. Le ultime dichiarazioni di Zaniolo sono la testimonianza di quanto il giocatore voglia tornare per essere decisivo sul campo nel rush finale della Roma. Secondo quanto riportato dall’ANSA, poi, l’ultima visita di controllo che il numero 22 ha effettuato ha dato esito positivo, dopo l’intervento al naso per un problema respiratorio: c’è un progressivo e costante miglioramento della capacità respiratoria. L’attaccante della Roma e della nazionale si è recato oggi pomeriggio all’Istituto di Medicina gestito da Sport e Salute, braccio operativo dello Stato per il mondo sportivo, presso l’Acquacetosa.

Zaniolo, accompagnato dal medico sociale giallorosso Vincenzo Costa, è stato visitato dal professor Lino Di Rienzo Businco, che lo ha operato ai turbinati il 10 giugno e lavora anche all’Istituto di Medicina dello Sport, centro di eccellenza al servizio di atleti di vertice e amatoriali, oltre che hub medico delle Federazioni. Prosegue, dunque, il percorso di recupero del giocatore.