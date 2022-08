Roma che “Garra”: nella top 15 del campionato per duelli vinti ci sono 5 giallorossi

In attesa delle altre gare del turno infrasettimanale i ragazzi di Mourinho si godono il primo posto e una statistica niente male

Day after della bellissima vittoria contro il Monza della Roma. I giallorossi, grazie ad uno strepitoso Dybala, hanno battuto la squadra di Stroppa 3-0. In attesa delle altre gare del turno infrasettimanale i ragazzi di Mourinho si godono il primo posto e una statistica niente male. Secondo quanto riportato da Kickest nella top 15 del campionato per duelli vinti sono presenti 5 calciatori della Roma. Al primo e al secondo posto si trovano Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini (29 e 27), seguono all'ottava e alla nona posizione Ibanez e Abraham (24 e 23). Chiude la classifica la "Joya" a 21.