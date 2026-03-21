Roma, chance per Vaz col Lecce. A giugno la rivoluzione per lo staff medico

Il vertice andato in scena ieri nel centro sportivo giallorosso. Presenti Gian Piero Gasperini, il senior advisor Claudio Ranieri, il diesse Ricky Massara e ovviamente Ryan Friedkin, il vicepresidente. Che dopo aver manifestato l'amarezza per l'eliminazione di giovedì sera contro il Bologna in Europa League, ha chiesto il massimo sforzo a tutti per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. A tenere banco anche le tensioni con i medici. A novembre i primi contrasti per Bailey poi lo strappo su Wesley rimasto fuori a Cagliari per una contrattura. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, la gestione del caso Dybala. Così a giugno è prevista una rivoluzione. Gasperini da Bergamo ha portato con sé parte dello staff medico, mentre altri componenti li ha ereditati dall'anno scorso e probabilmente saranno i primi a salutare. Non è di certo la priorità della Roma per il presente e probabilmente neanche per il futuro prossimo, ma di certo è un tema che andrà affrontato e di cui si parla ormai da diverse settimane per la rivelazione di Ranieri. Il ritorno di Francesco Totti all'interno del club giallorosso, però, per il momento resta in stand-by