Nel giorno in cui si festeggia il ritorno in Champions League a distanza di 7 anni dall'ultima volta, sono anche 4 anni esatti dalla vittoria della Conference League arrivata il 25 maggio 2022. Dalla notte di Tirana sono passati già quattro anni, ma il ricordo del trionfo resta assolutamente indelebile nel cuore dei tifosi romanisti. E oggi è ancora più bello rivedere quelle immagini con la consapevolezza del salto di qualità ottenuto in questi anni anche grazie a molti elementi di quel gruppo.