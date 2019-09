Roma, Cetin a riposo dopo un intervento di rimozione del dente del giudizio

Mert Cetin resta ai box. Al rientro dalla nazionale, il giovane difensore turco è stato colpito da una forma virale alle prime vie aeree che lo ha costretto a un riposo prolungato. Non si è trattato però solo di influenza. Come riporta la Roma sul suo sito, “nell’ambito del percorso diagnostico si è evidenziata una disodontiasi al molare del giudizio destro. Per tale motivo il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del dente“. Una piccola operazione che ha costretto Cetin “a completo riposo, nei prossimi giorni inizierà un percorso di riatletizzazione“.