Roma, cessioni record da 900 milioni: dal 2013/14 solo la Juventus ha fatto meglio

In casa Roma, tutti gli occhi sono puntati su Nicolò Zaniolo, ormai ad un passo dalla cessione al Galatasaray. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2027 a 3,6 milioni l'anno, mentre alla società giallorossa andranno circa 23 milioni di euro, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Queste cifre, faranno salire a 892 milioni di euro gli incassi del club, per un conteggio che parte dalla stagione 2013/14. In questo arco di tempo, in Italia solo la Juventus è riuscita a fare meglio incassando dal mercato circa 1,1 miliardi. Questo risultato è frutto di alcune cessioni record, come quelle di Alisson (al Liverpool per 62 milioni), Salah (al Liverpool per 42 milioni), Rudiger (al Chelsea per 35) e Nainggolan (all'Inter per 38 milioni complessivi). Queste sono solo alcune delle operazioni che hanno fatto ricca la Roma quanto meno sul mercato in uscita.