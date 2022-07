Pellegrini, la fasciatura in testa per i punti di sutura: lo scatto con i figli

Oggi Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo l'amichevole contro il Tottenham di ieri sera. Pellegrini nel finale di gara è stato costretto uscire prima dal campo per un taglio sulla testa dopo essere stato colpito involontariamente da una gomitata. Il capitano della Roma è stato soccorso subito dallo staff medico. Nulla di grave per il numero 7 che oggi ha trascorso una domenica in relax con la famiglia. La moglie ha pubblicato una foto su Instagram in cui si vede il cerotto che i medici giallorossi gli hanno messo per tamponare la ferita. L'ex Sassuolo è riuscito a cavarsela con quattro punti di sutura sulla fronte. Pellegrini domani svolgerà regolarmente l'allenamento. La ripresa è fissata alle 17, la Roma preparerà l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato.