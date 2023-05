Roma, cena tra i campioni del 1983: la foto è già storica. Oggi la celebrazione

Pomeriggio di grande calcio e non solo quest'oggi all'Olimpico, dove, nel prepartita della gara contro l'Inter, precisamente dalle 16.30, è in programma un'emozionante celebrazione per i quarant'anni dallo storico secondo scudetto della Roma. Sul terreno di gioco saranno infatti presenti diversi protagonisti della cavalcata del 1983, che hanno indissolubilmente legato il loro destino a quello del club giallorosso. Cancelli dunque aperti a partire dalle 15.30, con l'invito rivolto ai tifosi di anticiparsi per non perdersi nemmeno un minuto di questo straordinario evento.