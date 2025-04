Roma, Celik festeggia le 100 presenze: “Orgoglioso, ogni momento è un tesoro”

Nuovo traguardo per il difensore turco, schierato nel terzetto difensivo e autore di una buona prestazione: ieri sera è rimasto in campo per tutta la stracittadina e ha affidato a Instagram un pensiero in merito

Redazione 14 aprile 2025 (modifica il 14 aprile 2025 | 13:57)

Nuovo traguardo per Zeki Celik. Il difensore della Roma, infatti, nel derby di ieri sera ha raggiunto quota 100 presenze in giallorosso in tutte le competizioni. Il terzino turco, ieri schierato a destra nel terzetto difensivo, è stato protagonista di una buona prova ed è rimasto in campo per l'intera sfida contro la Lazio. "Ogni momento in questa maglia è un tesoro. La passione e l'ambizione rimangono forti come il primo giorno. Sono orgoglioso di aver raggiunto le 100 partite per questo club eccezionale. Grazie a tutti per il vostro incrollabile supporto💛❤️ 🐺", ha scritto Celik su Instagram.

Questo il comunicato del club in merito: "Il difensore turco – arrivato nella Capitale nell’estate del 2022 dal Lille – entra così nel “club” dei giallorossi con tre cifre di partite giocate. Nell’attuale rosa guidata da Claudio Ranieri, ne facevano già parte El Shaarawy e Pellegrini (314), Cristante (312), Mancini (268), Paredes (133), Dybala (112). Il 19 – numero di maglia che lo ha accompagnato dal suo arrivo – resta in ogni caso il calciatore di nazionalità turca ad aver vestito più di tutti il giallorosso, anche più di Cengiz Under che di gettoni ne aveva messi insieme 88 tra il 2017 e il 2020. Le presenze di Celik sono così distribuite: 66 in Serie A, 29 in Europa League, 5 in Coppa Italia. Disputò da titolare anche la finale contro il Siviglia nel 2023, diventando uno dei 64 giocatori della storia della Roma presenti in una finale europea. Nella stagione attuale, 2024-25, è arrivato il suo primo gol con questa squadra, a Porto nell’andata del playoff di Europa League (gara terminata 1-1), ed ha anche stabilito il primato di presenze personali in un’annata arrivando – ad oggi – a 37, superando i numeri del 2022-23 (34) e del 2023-24 (29). Il suo esordio nel Club risale al 22 agosto 2022, Roma-Cremonese 1-0. Celik subentrò a Karsdorp al minuto 86 della partita contro i lombardi, iniziando così la sua storia romanista. 965 giorni fa. Congratulazioni, Zeki!".