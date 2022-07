Celik è a Roma, ora le visite mediche e la firma sul contratto – LIVE

Il terzino turco è appena sbarcato nella Capitale. Prossima tappa Villa Stuart per le visite mediche e successivamente firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi anni

La Roma è pronta ad accogliere nella Capitale il terzo acquisto del suo calciomercato estivo. Si tratta di Mehmet Celik, terzino destro turco in arrivo dal Lille. Dopo lo sbarco al T3 di Fiumicino previsto per le 14.30, il classe '97 si dirigerà verso Villa Stuart per le visite mediche di rito e successivamente a Trigoria per mettere la firma sul contratto diventando così ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. La trattativa si è finalmente sbloccata e i giallorossi verseranno nelle casse del club francese circa 7 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. Il nazionale turco andrà a rinforzare la fascia destra presidiata fino a questo momento dal solo Karsdorp regalando allo Special One due opzioni altrettanto valide anche a gara in corso. Celik arriva a Trigoria dopo quattro anni trascorsi a Lille dove ha collezionato 148 partite arricchite da 8 reti totali oltre ad aver vinto campionato e coppa di Francia nella stagione 2020/21.