Roma, c’è la Sampdoria un girone dopo: ecco i numeri del crollo in Serie A

Fonseca evita i bilanci, ma a 18 gare di distanza da quella vittoria con i blucerchiati all'Olimpico ognuna delle rivali ha avuto un rendimento di gran lunga superiore ai giallorossi. E Dzeko da allora non ha più segnato in campionato

Iacopo Erba

Dalle stelle alle stalle. In un girone la stagione della Roma si è completamente ribaltata, sgretolandosi in mille pezzi. Una discesa verticale che sembrava impronosticabile quando i giallorossi all'Olimpico battevano soffrendo 1-0 proprio la Sampdoria, avversario del posticipo odierno. Un 1-0 sofferto firmato Dzeko che significava, a gennaio, tenere il passo della Juventus al 3° posto a -7 dal Milan allora capolista. Da allora, in concomitanza col sopraggiungere della fase calda dell'Europa League, tra screzi nello spogliatoio e prestazioni sempre più deludenti la squadra è letteralmente crollata, come dimostra l'enormità di punti persi rispetto alle altre big del campionato.

Roma, c'è di nuovo la Sampdoria: in un girone i giallorossi sono crollati

Ognuna di quelle sulla carta identificate come dirette avversarie ha letteralmente sverniciato la Roma negli ultimi 4 mesi. Da quella partita con i blucerchiati Fonseca e i suoi hanno raccolto la miseria di 25 punti nelle successive 18 uscite, con una media misera di 1,38 a partita. Un ruolino impresentabile aggravato dai punti che le altre della Serie A hanno incamerato in più in questo girone. Inutile il raffronto con l'Inter, che prima dell'ultima vittoria con il Crotone nello stesso arco temporale ha conquistato 43 punti. Ammonta a 42 il bottino dell'Atalanta, diciassette in più della Roma. Ne ha fatti 36 la Juventus (+11), 38 il Napoli (+13), addirittura 39 la Lazio con una gara in meno (+14). Decisamente più negativo il cammino del Milan, che però ne ha comunque incamerati 29 (+4) ed aveva giocato una straordinaria prima fase di campionato. Persino il Sassuolo, che insidia alla Roma il piazzamento in Conference League, ha totalizzato più punti dei giallorossi dalla gara dell'Olimpico con la Sampdoria (26). Mentre le altre mettevano la freccia, insomma, la carretta giallorossa ha iniziato ad arrancare fino a fermarsi a bordo strada. Il famoso bilancio che Fonseca continua a dribblare è imbarazzante e non giustificabile dalla precedenza data all'Europa League.

Dzeko, ai doriani l'ultimo gol in Serie A: a fine anno sarà addio alla Roma

In quel Roma-Sampdoria è arrivato anche l'ultimo gol di Dzeko in questo campionato. Una rete decisiva, che lanciava i giallorossi in piena corsa in zona Champions. "Resto qui, questa squadra può migliorare" le parole del bosniaco a fine gara, che in preda all'entusiasmo allontanava il possibile ritorno di fiamma dell'Inter. Da quella rete il bomber bosniaco in Serie A non si è più visto, complici anche gli screzi con Fonseca che lo hanno prima messo ai margini e poi coinvolto in una improbabile staffetta con Mayoral. Sarà proprio lo spagnolo a partire titolare oggi, con Edin destinato alla panchina. Un presente triste ed un futuro lontano dalla Capitale, visto che l'attaccante è destinato stavolta a lasciare i giallorossi: sarà cessione o rescissione. Salvo stravolgimenti che, stavolta, sono difficili se non impossibili da pronosticare: la rivoluzione che investirà Trigoria coinvolgerà anche lui.