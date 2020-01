Roma, c’è Axa in arrivo come sponsor. E Trigoria può cambiare nome

Da qualche anno la Roma è alla costante ricerca di sponsor per aumentare il fatturato e anche in questi giorni potrebbe arrivare qualche novità. Sono in corso, infatti, dei dialoghi con diverse aziende tra cui ‘Axa‘, società che costituisce un colosso nel campo delle assicurazioni. C’è la possibilità che la compagnia francese entri a far parte della famiglia degli sponsor del club giallorosso. Non è escluso che ‘Axa’ acquisti addirittura i diritti di denominazione del centro sportivo di Trigoria, il ‘Fulvio Bernardini’. Di questa possibilità si parlava già da qualche mese, ma ora potrebbe diventare realtà. Ad ora ci sono dei dialoghi in corso, ma l’ipotesi che la Roma si posizioni nel solco tracciato già recentemente dall’Inter con il ‘Suning Training Centre’ non è da scartare.